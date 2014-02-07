Страшное ДТП на Сумщине: главные подробности

7 февраля 2014, 10:29

В аварии погибли 12 человек.

  • Страшное ДТП на Сумщине: главные подробности 0542.ua
  • Страшное ДТП на Сумщине: главные подробности 0542.ua

Во вторник, 4 февраля, в Сумской области на железнодорожном переезде в селе Виры Белопольского района произошла крупная авария: в маршрутку марки "Рута" врезался пассажирский поезд сообщением "Харьков - Ворожба".

Погибли 12 человек, среди которых один подросток, еще шесть человек пострадали. Списки погибших и пострадавших смотрите здесь

Позже водитель маршрутки признался, что "в тот момент на переезде понимал: проскакивать через рельсы уже поздно и опасно, но добавил, что какая-то сила подталкивала ехать вперед".

В то же время, по данным прокуратуры Сумской области, водитель объяснил свой поступок тем, что его отвлекли яркое солнце и сельскохозяйственная техника, которая стояла за железнодорожным переездом, а потому он не увидел надвигающейся опасности. К тому же, ему казалось, что на этом переезде поезда курсируют не так уж и часто. Звуковой сигнал машиниста он услышал уже, когда находился в пяти метрах от локомотива, впрочем, решил проскочить через переезд. Удар пришелся на заднюю часть автобуса, а потому выжили пассажиры, находившиеся в передней части.

А машинист Андрей Харченко, чей поезд протаранил маршрутку, рассказал, как тормозил и сигналили водителю автобуса: "Маршрутку я увидел издалека, подавал сигнал, погода была отличная, видимость тоже. Когда мы с помощником приближались и тормозили, я понял, что будут жертвы".

5 февраля на заседании Кабмина было принято решение выделить семьям погибших по 100 тысяч гривен, а пострадавшим - по 50 тысяч.

По факту происшествия уже открыто уголовное производство. Был задержан водитель маршрутки, которому предъявлено подозрение в "нарушении правил безопасности дорожного движения" - ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Среди раненых – женщины и мальчик 15 лет. Женщины госпитализированы в Сумскую областную клиническую больницу, а ребенок – в Сумскую областную детскую больницу. Два человека находятся в тяжелом состоянии. 


Водитель маршрутки не пострадал - после столкновения его выбросило из кабины. Фактически, он остался единственным невредимым в страшном ДТП. В своих показаниях он путается: то ему мешали увидеть поезд ветки, то солнце, то комбайны.

Как сообщила женщина, которая ехала в поезде, водитель не получил никаких травм и разговаривал с людьми и даже не был напуган.

Позже следователи назначили 28-летнему сумчанину, который находился за рулем, психиатрическую экспертизу, поскольку выяснилось, что работал он нелегально, и никакого врачебного осмотра не проходил.

Также оказалось, что в январе отец водителя покончил жизнь самоубийством, а за два дня до трагедии у него родился ребенок

В "Укрзализныце" виновником ДТП назвали именно водителя. По предварительным данным, водитель автобуса проигнорировал запрещающие показатели автоматической сигнализации и выехал на переезд, допустив столкновение с поездом.

В маршрутке ехали в основном пенсионеры, дети и учителя, которые возвращались с занятий. В автобусе, в частности, ехали семь учителей Билановской общеобразовательной школы. Все они возвращались с занятий в родные села (Белополье, Виры, Коршачи). 

Очевидцы из села Виры сообщили, что перед аварией пассажирский поезд сильно тормозил. В итоге у него, по данным свидетелей аварии, перевернулись два последних вагона.

Мать ребенка, пострадавшего в аварии, рассказала о том, что она увидела, когда приехала на место ДТП - через 10-15 минут после трагедии.

Также жители с. Виры говорят, что автобус вылетел на ж/д пути внезапно, пытаясь проскочить перед поездом.

"А потом поезд его просто снес. Автобус разломался на две части, задняя отломалась, ударившись о столб, а переднюю - еще тащил на себе поезд", - сообщила жительница поселка.

Женщина уверяет: тела погибших маршрутки отбросило на 200-300 метров

 

Для служебного расследования ДТП была создана ведомственная комиссия.

Позже и.о. вице-премьер-министра Александр Вилкул срочно прекратил рабочую поездку в Донецке и вылетел в Сумы для проведения оперативного совещания Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Комиссия назвала первые результаты расследования смертельного ДТП. Звуковая и светофорная сигнализации на переезде исправно работали. Все приборы безопасности, которыми оборудованы переезд 23 км перегона Амбары - Выры, работали без перебоев, отмечают эксперты.

Расследование также установило, что локомотивная бригада сразу же нажала на тормоза поезда, но столкновения не избежали из-за малого тормозного расстояния. Поезд ударил в автобус со скоростью 83 км/ч, его тормозной путь составляет около 400 метров. А видимость поезда, который приближался, составила почти 500 метров.

Окончательные причины аварии продолжает расследовать специально созданная правительственная комиссия.

Президент Украины Виктор Янукович выразил искренние соболезнования в связи с ДТП, которое привело к человеческим жертвам.

Глава государства поручил правительству и, в частности, исполняющему обязанности вице-премьер-министра Александру Вилкулу, председателю Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Михаилу Болотских выяснить причины трагедии, обеспечить пострадавших всем необходимым и оказать помощь семьям погибших.

Кроме того, Президент также поручил принять необходимые меры для предотвращения подобных аварий в будущем.

фото; видео:  0542.ua; ТСН

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
ДТП авария жертвы пострадавшие Сумы
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять