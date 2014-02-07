Страшное ДТП на Сумщине: главные подробности

Во вторник, 4 февраля, в Сумской области на железнодорожном переезде в селе Виры Белопольского района произошла крупная авария: в маршрутку марки "Рута" врезался пассажирский поезд сообщением "Харьков - Ворожба".

Погибли 12 человек, среди которых один подросток, еще шесть человек пострадали. Списки погибших и пострадавших смотрите здесь

Позже водитель маршрутки признался, что "в тот момент на переезде понимал: проскакивать через рельсы уже поздно и опасно, но добавил, что какая-то сила подталкивала ехать вперед".

В то же время, по данным прокуратуры Сумской области, водитель объяснил свой поступок тем, что его отвлекли яркое солнце и сельскохозяйственная техника, которая стояла за железнодорожным переездом, а потому он не увидел надвигающейся опасности. К тому же, ему казалось, что на этом переезде поезда курсируют не так уж и часто. Звуковой сигнал машиниста он услышал уже, когда находился в пяти метрах от локомотива, впрочем, решил проскочить через переезд. Удар пришелся на заднюю часть автобуса, а потому выжили пассажиры, находившиеся в передней части.

А машинист Андрей Харченко, чей поезд протаранил маршрутку, рассказал, как тормозил и сигналили водителю автобуса: "Маршрутку я увидел издалека, подавал сигнал, погода была отличная, видимость тоже. Когда мы с помощником приближались и тормозили, я понял, что будут жертвы".

5 февраля на заседании Кабмина было принято решение выделить семьям погибших по 100 тысяч гривен, а пострадавшим - по 50 тысяч.

По факту происшествия уже открыто уголовное производство. Был задержан водитель маршрутки, которому предъявлено подозрение в "нарушении правил безопасности дорожного движения" - ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Среди раненых – женщины и мальчик 15 лет. Женщины госпитализированы в Сумскую областную клиническую больницу, а ребенок – в Сумскую областную детскую больницу. Два человека находятся в тяжелом состоянии.





Водитель маршрутки не пострадал - после столкновения его выбросило из кабины. Фактически, он остался единственным невредимым в страшном ДТП. В своих показаниях он путается: то ему мешали увидеть поезд ветки, то солнце, то комбайны.



Как сообщила женщина, которая ехала в поезде, водитель не получил никаких травм и разговаривал с людьми и даже не был напуган.

Позже следователи назначили 28-летнему сумчанину, который находился за рулем, психиатрическую экспертизу, поскольку выяснилось, что работал он нелегально, и никакого врачебного осмотра не проходил.

Также оказалось, что в январе отец водителя покончил жизнь самоубийством, а за два дня до трагедии у него родился ребенок.

В "Укрзализныце" виновником ДТП назвали именно водителя. По предварительным данным, водитель автобуса проигнорировал запрещающие показатели автоматической сигнализации и выехал на переезд, допустив столкновение с поездом.

В маршрутке ехали в основном пенсионеры, дети и учителя, которые возвращались с занятий. В автобусе, в частности, ехали семь учителей Билановской общеобразовательной школы. Все они возвращались с занятий в родные села (Белополье, Виры, Коршачи).

Очевидцы из села Виры сообщили, что перед аварией пассажирский поезд сильно тормозил. В итоге у него, по данным свидетелей аварии, перевернулись два последних вагона.

Мать ребенка, пострадавшего в аварии, рассказала о том, что она увидела, когда приехала на место ДТП - через 10-15 минут после трагедии.

Также жители с. Виры говорят, что автобус вылетел на ж/д пути внезапно, пытаясь проскочить перед поездом.

"А потом поезд его просто снес. Автобус разломался на две части, задняя отломалась, ударившись о столб, а переднюю - еще тащил на себе поезд", - сообщила жительница поселка.

Женщина уверяет: тела погибших маршрутки отбросило на 200-300 метров.

Для служебного расследования ДТП была создана ведомственная комиссия.

Позже и.о. вице-премьер-министра Александр Вилкул срочно прекратил рабочую поездку в Донецке и вылетел в Сумы для проведения оперативного совещания Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Комиссия назвала первые результаты расследования смертельного ДТП. Звуковая и светофорная сигнализации на переезде исправно работали. Все приборы безопасности, которыми оборудованы переезд 23 км перегона Амбары - Выры, работали без перебоев, отмечают эксперты.



Расследование также установило, что локомотивная бригада сразу же нажала на тормоза поезда, но столкновения не избежали из-за малого тормозного расстояния. Поезд ударил в автобус со скоростью 83 км/ч, его тормозной путь составляет около 400 метров. А видимость поезда, который приближался, составила почти 500 метров.



Окончательные причины аварии продолжает расследовать специально созданная правительственная комиссия.

Президент Украины Виктор Янукович выразил искренние соболезнования в связи с ДТП, которое привело к человеческим жертвам.

Глава государства поручил правительству и, в частности, исполняющему обязанности вице-премьер-министра Александру Вилкулу, председателю Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Михаилу Болотских выяснить причины трагедии, обеспечить пострадавших всем необходимым и оказать помощь семьям погибших.

Кроме того, Президент также поручил принять необходимые меры для предотвращения подобных аварий в будущем.

фото; видео: 0542.ua; ТСН