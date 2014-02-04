Очевидцы рассказали подробности смертельного ДТП на Сумщине

Очевидцы из села Виры, что на Сумщине, недалеко от которого произошло страшное ДТП, поезд сбил маршрутку, в результате чего погибли 12 человек, сообщили, что перед аварией поезд сильно тормозил.

В итоге перевернулись два последних вагона пассажирского поезда, сообщает "Вести".

Также жители с. Виры говорят, что автобус вылетел на ж/д пути внезапно, пытаясь проскочить перед поездом.

"А потом поезд его просто снес. Автобус разломался на две части, задняя отломалась, ударившись о столб, а переднюю - еще тащил на себе поезд", - сообщила жительница поселка.

Женщина уверяет, что тела погибших пассажиров маршрутного автобуса отбросило на 200-300 метров. Среди 12 погибших есть также жители села Виры. По словам женщины, в страшной аварии погибла ее соседка, мать двоих детей.

Жители поселка также говорят, что вследствие аварии погиб 9-классник из села Биланы, его зовут Андрей.

Как сообщил пресс-секретарь прокурора Сумской области Алексей Деревянко, за рулем маршрутки был 28-летний водитель родом из Сум, по предварительным данным, водитель проигнорировал звуковой и световой сигнал и выехал на колею на станции Виры Белопольского района. В это время маршрутку протаранил локомотив.

Напомним, сегодня, 4 февраля при столкновении маршрутки и локомотива погибли 12 человек, 5 - травмированы. Водитель маршрутки, которого обвиняют в ДТП, не пострадал. Больше по этой теме читайте здесь.