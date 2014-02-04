Милиция начала расследование катастрофы на Сумщине

В Сумской области по факту ДТП с участием маршрутки и дизель-поезда №847 сообщением "Харьков-Ворожба", в результате которого погибло 12 человек, милиция открыла уголовное производство.

Согласно сообщению пресс-службы прокуратуры Сумской области, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса Украины.

"Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Харьков-Ворожба, разорвал ее на две части и протянул по железнодорожным путям на большое расстояние", – говорится в сообщении прокуратуры.

Как ранее писал "Главред", авария произошла 4 февраля, примерно в 15.30 на железнодорожном переезде недалеко от сел Беланы и Виры Белопольского района: пассажирский поезд "Харьков - Ворожба" сбил маршрутный микроавтобус.

Поезд протянул маршрутку по железнодорожному полотну около 300 метров. По уточненным данным, в микроавтобусе находились водитель и 18 пассажиров. В результате ДТП 12 человек погибло, 7 – травмированы. Водитель маршрутки остался жив.