На Львовщине неизвестные сожгли ресторан и банный комплекс нардепа-свободовца

На Львовщине в ночь на 10 февраля неизвестные сожгли ресторан, который является собственностью семьи заместителя председателя ВО "Свобода", народного депутата Украины Игоря Кривецкого.

Об этом сообщили в пресс-службе политсилы, неизвестные, которые совершили поджог, во время попытки охраны их задержать применили огнестрельное оружие. Пострадавших нет.

В партии расценивают эти действия как попытку политического давления на националистов, занимающих активную антивластную позицию. Действия, направленные на уничтожение имущества, которое принадлежит семьям оппозиционных депутатов, - это также попытка вывести этих людей из процесса борьбы с режимом Януковича. Однако любые попытки давления, уничтожение имущества, преследования, а также угрозы в адрес националистов и их семей не повлияют на позицию "Свободы" в противостоянии с антиукраинской и антисоциальной властью", - говорится в сообщении "Свободы".

Кроме того, в партии напомнили, что накануне также был сожжен банный комплекс, который так же, как и ресторан, принадлежит к собственности ООО "Узлисся".

Напомним, 8 февраля в Симферополе неизвестные пытались выломать двери и выбить окна в квартире матери свободовца Станислава Краснова.