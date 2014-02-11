В Кременчуге расстреляли судью, он в реанимации

Во вторник, 11 февраля, вечером в Кременчуге Полтавской области неизвестный выстрелил и серьезно ранил судью Автозаводского райсуда.

По словам жителей дома, где произошло покушение на судью, в служителя Фемиды стреляли несколько раз. На месте происшествия много крови, сообщает УНИАН.

Предварительно известно, что пули задели бедро и позвоночник. Судья госпитализирован в реанимацию. На место выехало руководство милиции и прокуратуры города.

Пострадавшего зовут Александр Лободенко, он был назначен судьей в мае 2009-го, сообщает кременчугский "ТелеграфЪ".

Как пишет издание, у судьи прострелен желудок, селезенка и почка. Не исключено, что почку придется удалять.

Одним из последних решений Лободенко был домашний арест активистов кременчугского Майдана Владимира Пилипенко и Сергея Полюховича. Арест круглосуточный на 2 месяца с ношением электронного браслета. Их подозревают в захвате админздания (ст. 341 УК Украины). Прокурор настаивал на содержании под стражей, адвокат – на том, чтобы подозреваемого отпустили под личное обязательство или на поруки.