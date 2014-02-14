Тройное ДТП в Крыму: столкнулись легковушки и автобус, опубликованы фото и видео

В Крыму произошло тройное ДТП с участием рейсового автобуса марки "Эталон".

Как сообщили республиканском ГСЧС, авария случилась сегодня, 14 февраля, на трассе "Белогорск-Симферополь".

"Водитель автомобиля Reno столкнулся с Daewoo. От удара последнюю откинуло на встречную полосу, где она столкнулась с "Эталоном". В результате столкновения пострадал водитель одного из легковых автомобилей - Daewoo. Он не мог самостоятельно освободиться из искореженного авто и нуждался в помощи спасателей. Медики диагностировали у пострадавшего закрытый перелом ребер", - рассказали в ГСЧС.

В автобусе пострадавших не оказалось. Они были направлены к месту назначения попутным транспортом.

Напомним, что 10 февраля в Польше разбился автобус с украинскими туристами. В результате аварии оба водителя погибли, еще 11 человек получили тяжелые травмы.

Фото; видео: ГСЧС АР Крым