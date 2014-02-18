Взрыв на шахте в Макеевке: погибли 6 горняков, 5 пострадали

17 февраля на Донбассе, в городе Макеевке на шахте взорвался газ. В результате взрыва погибли 6 горняков, не менее 5 пострадали.

Авария на шахте "Северная" произошла около 21:00. На момент взрыва в шахте находилось 88 человек, передает ТСН.

На месте происшествия работают несколько бригад военизированной горноспасательной службы.

Шахта "Северная" принадлежит государственному предприятию "Макеевуголь". Аварии на нем случаются не впервые. Последняя масштабная трагедия произошла 2 года назад. Тогда из-за взрыва газовоздушной смеси погибли 7 горняков. Еще трое серьезно пострадали.

Причиной нынешней аварии, по предварительным данным, называют вспышку метана.

Напомним, 2 февраля в Кривом Роге на шахте им Фрунзе на глубине 1135 м загорелись деревянные конструкции. 49 горняков самостоятельно эвакуировались на поверхность.

видео: ТСН.