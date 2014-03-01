Милиция рассказала о "титушках" и рецидивистах, похитивших Луценко и Вербицкого

Милиция установила всех причастных к похищению активиста Игоря Луценко. Эти же лиц подозреваются и в убийстве активиста Юрия Вербицкого.

Об этом заявил замглавы МВД Николай Величкович, сообщает Украинская правда.

По его словам, все задержанные имели отношение к одному из офисных помещений в Подольском районе столицы.

"Офис принадлежит гражданину по имени Алексей Чеботарев. Именно его правоохранители подозревают в организации и координации действий так называемых "титушек" - бывших и действующих спортсменов, а также ранее судимых лиц, которые совершали противоправные действия в отношении участников акций протеста в центре Киева", - сообщил Величкович.

Согласно информации, по состоянию на 28 февраля продолжаются санкционированные обыски, в частности - и в офисе на Подоле.

"Сейчас правоохранителям известно о 13 участников похищения Луценко и Вербицкого, двое из них задержаны. Остальных злоумышленников разыскивают, поскольку некоторое время назад они перешли на нелегальное положение", - отметил замминистра.

Как известно, Луценко и Вербицкого похитили из Александровской больницы утром 21 января.

Луценко привез в больницу Вербицкого с травмой глаза. Неизвестные похитили Вербицкого и Луценко. По словам Луценко, их куда-то отвезли, долго держали в каком-то гараже и били.

Потом Луценко с пакетом на голове поставили на колени возле дерева и оставили в лесу.

Вечером 22 января в Бориспольской лесной полосе было найдено тело Вербицкого со следами пыток.

Киевская милиция тогда заявила, что Вербицкий умер "в результате переохлаждения".

Однако по информации депутата Геннадия Москаля, Вербицкий умер, потому что после причиненных ему травм не мог передвигаться.

"Преступная группа, которая по-зверски избила гр. Вербицкого Ю.Т. и бросила в лесополосе на морозе, прекрасно осознавала, что при таких травмах человек выжить и передвигаться не сможет", - заявил Москаль.

Ранее "Главред" сообщал, что Москаль также привел результаты судмедэкспертизы тела погибшего. А новый генпрокурор Олег Махницкий сообщил, что к похищению и убийству причастны два чиновника МВД.