Смертельное ДТП на Харьковщине: опубликованы фото

В ДТП погибли 4 человека и еще 3 были травмированы.
Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины, авария произошла на автодороге Харьков – Липцы. Водитель автомобиля ВАЗ-2108 не справился с управлением и сбил двоих пешеходов, после чего врезался в бетонный отбойник.
В результате ДТП погибли 2 пешехода (мужчина 27 лет и женщина 24 лет) и 2 пассажира в автомобиле (27-летний и 25-летний мужчины).
Кроме того, во время ДТП пострадали 3 человека: водитель 25 лет и 2 пассажира 19 лет и 21 года.
Спасатели с помощью гидравлических ножниц и другого оборудования достали из автомобиля тела погибших. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, 17 февраля, в Тернопольской области произошло ДТП, жертвами которого стали три человека, еще трое – были госпитализированы.
фото: atn.ua