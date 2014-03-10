Смертельное ДТП на Харьковщине: опубликованы фото

9 марта в Харьковской области во время ДТП погибли четыре человека и еще трое были травмированы.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины, авария произошла на автодороге Харьков – Липцы. Водитель автомобиля ВАЗ-2108 не справился с управлением и сбил двоих пешеходов, после чего врезался в бетонный отбойник.

В результате ДТП погибли 2 пешехода (мужчина 27 лет и женщина 24 лет) и 2 пассажира в автомобиле (27-летний и 25-летний мужчины).

Кроме того, во время ДТП пострадали 3 человека: водитель 25 лет и 2 пассажира 19 лет и 21 года.

Спасатели с помощью гидравлических ножниц и другого оборудования достали из автомобиля тела погибших. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 17 февраля, в Тернопольской области произошло ДТП, жертвами которого стали три человека, еще трое – были госпитализированы.

фото: atn.ua