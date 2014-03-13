В Донецке сепаратисты до крови избивали участников антивоенного митинга

В четверг, 13 марта, в Донецке на площади Ленина прошел "митинг за единую Украина", на участников которого напали пророссийские активисты.

После того, как со сцены митинга прозвучал гимн Украины и призыв не бояться собираться для того, чтобы высказать свое мнение, пророссийские активисты бросились на расходящихся людей, сообщает "ОстроВ".

Члены самооброны и милиция прикрывали отход сторонников митинга соборности. После этого милиция посадила членов самообороны в свои 4 автобуса, чтобы вывезти с площади Ленина, но их окружили пророссийские активисты, сообщают "Новости Донбасса".

Они окружили автобусы, били в них стекла, распыляли газ и бросали петарды в салон. Одному автобусу удалось уехать. При этом они скандируют "Беркут!". Милиция окружила автобусы живым щитом, но никого не задерживает.

В ходе драки несколько человек были избиты до крови, а одного из участников митинга вынесли на носилках, у него был окровавлен весь живот. Милиция не смогла сразу прекратить драку, которая завязалась возле ресторана "Макдональс". Ресторан закрылся, а трамваи на площади Ленина прекратили движение, пишет "Остров".

Потом пророссийские активисты попытались устроить самосуд над одним из участков митинга. Избитого "заукраинца" поставили на колени и намерены были "судить" его.

Милиции удалось вывести пострадавшего к машине "скорой помощи".

После драки вся площадь Ленина была усеяна разбитыми яйцами, битыми стеклами и баллончиками из-под перечного газа. Провоохранители охраняют свои автомобили, колеса которых были пробиты в ходе инцидента.

Пострадавшие в результате драки есть с обеих сторон. Их точное количество уточняется. Машины скорой помощи продолжают вывозить раненых.

3 участника массовых беспорядков в центре Донецка сейчас в нейрохирургии, сообщают "Новости Донбасса"

Ранее "Главред" сообщал, что 9 марта участники пророссийского митинга в Донецке срывали и поджигали флаги Украины и донецкого футбольного клуба "Шахтер".

фото: Новости Донбасса