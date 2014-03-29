Оккупанты в Крыму отомстили подчиненным полковника Мамчура

Продолжается вывод украинских войск из Крыма, временно оккупированного российскими войсками. Через пункт пропуска Чонгар на Херсонщине на материк вышли и подчиненные полковника Юлия Мамчура, ставшего известным всей стране

В пятницу, 28 марта, вечером Чонгар пересекли первые несколько легковушек с огромной колонны, которая состоит из четырех десятков автомобилей и двух автобусов. Эта колонна от самого обеда ехала с Бельбека, сообщает ТСН.

Очевидцы рассказали, что именно эти машины крымские часовые пропускали с большими проблемами: "Сотрудники крымского "Беркута" шмонают, видно, что издеваются над военнослужащими. Роются в личных вещах, переворачивают все. Едва ли не обшивку снимают с автомобилей и разбираются, ищут неизвестно что. То есть видно, что предвзятое отношение, что издеваются над нашими военнослужащими".

В этих авто ехали со своими семьями военные из 204-й авиационной бригады тактической авиации в Бельбеке, которой командует полковник Юлий Мамчур. Очевидно, что именно этот факт вызывает такую неприкрытую агрессию у крымских часовых на блокпосту.

Об одной из таких неприятных ситуаций рассказал руководитель штаба авиационной эскадрильи 204-й бригады тактической авиации Егор Горбачев.

"Как только у нас обнаружили элементы летного снаряжения, летного имущества, наш автомобиль был полностью обследован и было изъято почти все летное имущество, летная документация - все, что связано с военным делом. Аргументировано тем, что то, что осталось на территории Крыма, является имуществом Российской Федерации", - рассказал Горбачев.

Ранее "Главред" сообщал, что часть Мамчура в Бельбеке одной из самых последних была захвачена российскими оккупантами. Для ее штурма были использованы БТРы, а помощь оказывали местные казачки и "самооборона"

фото, видео: tsn.ua