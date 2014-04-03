Избитый оккупантами в Крыму украинский солдат может лишиться глаза и остаться калекой

Стали известны подробности нападения российских оккупантов на украинского солдата в Крыму. Зверски избитый парень-контрактник может лишиться глаза и на всю жизнь остаться калекой.

Об этом руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

"Пять дней назад (28 марта – Ред.) российские военные на территории ракетно-зенитного дивизиона на Фиоленте (часть А-3009) зверски избили нашего рядового-контрактника, - напомнил военный журналист. - Сегодня мы узнали продолжение истории".

"Россияне действительно избивали толпой по-скотски, радуясь, что поймали "бандеровца". Нанесли тяжелые черепно-мозговые травмы, затягивали на шее парня петлю. Сейчас он в Севастополе приходит в себя – может лишиться зрения на один глаз. Выхаживают его члены немецкой общины", - рассказал он.

"Дело в том, что "бандеровец" оказался этническим немцем. Хотя по воле Путина любой, кто не угоден России, автоматически является "бандеровцем". Кажется, именно так в Третьем рейхе "назначали" евреев и коммунистов", - подчеркнул Тымчук.

Ранее "Главред" сообщал: министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал президенту Владимиру Путину, что из Крыма выведены все украинские солдаты. Однако на полуострове еще оставались украинские военные, а похищенный 23 марта российскими оккупантами капитан 2-го ранга Вячеслав Демьяненко только 2 апреля смог выйти на связь с женой.