СБУ задержала россиян, которые планировали захват кандидата в президенты

Служба безопасности Украины 2 апреля задержала двоих россиян, которые планировали захватить в заложники нескольких политиков, в том числе одного из кандидатов в президенты.

Об этом заявили в пресс-центре СБУ.

По данным спецслужбы, задержанные – 1987 и 1986 годов рождения. Во время досмотра автомобиля россиян была обнаружена 200-граммовая тротиловая шашка, 16 патронов для пистолета Макарова, а также тетрадь, в которой велся учет автомобилей, которыми пользуется кандидат в президенты, и график его передвижения.

Кроме того, был обнаружен планшет с фотографиями этого политика, а также депутатов Львовского облсовета, одного из бывших народных депутатов, фотоизображение домов, принадлежащих этим людям и и схемы подъездов к ним.

Сейчас прокуратура Львовской области решает вопрос о возбуждении уголовного производства по статье "посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля".

Фамилии политиков в сообщении пресс-центра СБУ не указаны.