Сепаратисты причастны к пыткам и жестокому убийству депутата из Горловки - МВД

К жестокому убийству двух человек в Донецкой области, один из которых - депутат Горловского горсовета от "Батькивщины" Владимир Рыбак, причастны сепаратисты, захватывавшие СБУ в Славянске.

Об этом заявили на брифинге советник министра внутренних дел Украины Станислав Речинский и первый заместитель начальника ДКР МВД Украины Сергей Редька, сообщает пресс-служба МВД.

По информации представителей министерства, опознано тело одного из погибших. Им, как ранее и сообщалось, оказался депутат Владимир Рыбак. Тела были найдены в реке Торец возле пгт Райгородок Донецкой области, недалеко от захваченного террористами Славянска.

Причина смерти обоих погибших – комбинированная травма тела вследствие пыток, с последующим утоплением еще живых потерпевших, находившихся без сознания, отметили в милиции.

Заявление о похищении депутата было зарегистрировано 17 апреля 2014 года следственным отделом городского управления МВД Украины г. Горловки и внесено в ЕРДР по признакам криминального правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 146 Уголовного Кодекса Украины "незаконное лишение свободы или похищение человека".

По словам свидетеля, подавшего заявление, 17 апреля неизвестные похитили депутата Горловского городского совета около 18.00 на проспекте Победы в центре Горловки. Очевидец сообщил, что депутата силой усадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении четверо мужчин в камуфляжной форме и в масках-балаклавах черного цвета. С момента похищения мобильный телефон депутата был неактивен.

Также установлено, что 17 апреля в 14:00 Рыбак принимал активное участие в митинге "За единую Украину" перед зданием Горловского городского совета. По окончании митинга, депутат направился в здание городского совета для встречи с мэром города. Войти в здание ему помешали сторонники "Донецкой республики", с которыми у него возникла словесная перепалка.

В ходе розыскных мероприятий в Интернете была обнаружена видеозапись событий, которые имели место 17 апреля 2014 года перед зданием Горловского городского совета до момента его похищения. Данная видеозапись подтверждает показания свидетеля.

19 апреля 2014 года тела двоих мужчин со следами пыток найдены в Славянском районе.

По имеющимся у следствия данным, к пыткам и убийству этих людей причастны представители сепаратисткой группировки, захватившей здание СБУ в городе Славянске.