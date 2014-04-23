Горловскому депутату отморозки заживо вспороли живот и бросили умирать в реку

В Горловке Донецкой области был похищен и убит депутат от "Батькивщины" Владимир Рыбак.

Позже его тело было найденное на берегу реки под Славянском рядом с еще одним телом, которое пока что не опознали, передает ТСН.

О пытках, которым подверглись мужчины, будучи еще живыми, журналистам рассказали на экстренном брифинге в МВД.

"На этих телах многочисленные следы пыток, и достаточно характерный способ убийства - им были при жизни вспороты животы, потом прикреплены на спины рюкзаки с песком и брошены в воду еще живыми", - рассказали правоохранители подробности жесткого убийства двух мужчин.

На кадрах, снятых телевидением Горловки 17-го апреля, он пытается зайти в горсовет, чтобы снять флаг самопровозглашенной Донецкой народной республики. Разъяренная толпа не пускает его в здание и силой выталкивает из площади возле админздания. Сразу после этого Рыбака похитили неизвестные.

Напомним, 22 апреля в Горловке неизвестный в кафе расстрелял двух мужчин.

видео: ТСН.