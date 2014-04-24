В Одесской области автобус с молдаванами столкнулся с КРАЗом: есть погибшие и раненые

В Одесской области на трассе Киев-Одесса микроавтобус столкнулся с КРАЗом.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в результате происшествия 1 человек погиб и еще 7 получили ранения.

"В 17 час. 23 апреля вблизи с. Ивановка Любашевского района на 316 км автодороги Киев-Одесса произошло столкновение частного микроавтобуса "Opel Vivaro" с грузовым автомобилем "КрАЗ". Вследствие дорожно-транспортного происшествия 1 человек погиб и 7 пострадавших с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в Любашевской ЦРБ (граждане Республики Молдова) ", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Напомним, на Волыни микроавтобус Ford-Transit, двигаясь по берегу реки Турия, сорвался в воду. В результате погибли три человека,