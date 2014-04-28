В Славянске в реке обнаружили тело уже третьего замученного человека

В Славянске на месте обнаружения тел депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака и студента Киевского политехнического института Юрия Поправко обнаружено еще одно тело со сходными признаками насильственной смерти.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Донецкого облУВД сообщают "Новости Донбасса".

"На том же месте всплыл еще один труп. Обстоятельства смерти выясняются" - сообщили в ведомстве в понедельник.

Ранее "Главред" сообщал, Рыбак был убит 19 апреля. Рядом с ним был обнаружен еще один погибший. Впоследствии ректор НТУУ "Киевский политехнический институт" Михаил Згуровский подтвердил, что вторым убитым был студент вуза Юрий Поправко.

СБУ установила причастность к убийству Рыбака группы злоумышленников во главе с гражданином РФ, офицером спецназа Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорем Стрелковым.