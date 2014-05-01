В Константиновке террористы похитили уже второго свободовца

В ночь на четверг, 1 мая, в Константиновке Донецкой области российские террористы взяли в плен руководителя местной "Свободы" Артема Попика.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Донецкой облорганизации "Свободы" сообщает УНИАН.

Около 1-го часа ночи преступники напали на дом Попика, брызнули газовым баллончиком ему в лицо и пытались захватить.

"Свободовцу" удалось отбиться и закрыться в доме. Он успел набрать телефон "102", но при первых его словах на другом конце провода положили трубку. Сейчас мужчина находится в плену у террористов.

Напомним, что это уже второй случай похищения "свободовца" в Константиновке. 29 апреля был захвачен в плен Ярослава Маланчук, являющийся членом ОИК в территориальном избирательном округе №50 от кандидата на пост президента, лидера "Свободы" Олега Тягнибока.

Фото: Facebook Артема Попика