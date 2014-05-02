В Славянске террористы готовят провокацию с человеческими жертвами - военный эксперт

Террористы в Славянске готовятся осуществить провокацию с возможной гибелью людей, о планировании которой сообщалось вчера.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Цель - имитировать "зверства" украинских силовиков. (О "привязке" к провокации якобы действующих в городе представителей "Правого сектора", как это планировалось вчера, пока информации нет), уточнил военный эксперт.

По его данным, российские журналисты срочно собираются лидерами террористов в районе, пока еще контролируемом пророссийскими сепаратистами.

Украинские силовики пока не могут дать гарантии, что провокация будет ими сорвана.

Ранее "Главред" сообщал, что боевики в Славянске расформировывают штаб, а лидер террористов по кличке "Стрелок" пытается вырваться из города.