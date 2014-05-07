Пожар в Красноармейске: погибли три человека, в том числе двое детей

Сегодня утром, 7 мая, в Красноармейске Донецкой области в частном доме произошел пожар из-за которого от отравления продуктами горения погибли три человека, в том числе двое детей.

Об этом сообщили в ГСЧС, пишет УНИАН.

"В 5 ч. 15 мин. 7 мая в г. Красноармейск в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого от отравления продуктами горения погибли три человека, в том числе два ребенка (2001 и 2006 г.р.). В 5 ч. 40 мин. двумя пожарно-спасательными подразделениями пожар ликвидирован", - сообщили в ведомстве.

В ГСЧС добавили, что причина пожара устанавливается.

Кроме вышесказанного напомним, что ранее похожая трагедия произошла в Запорожье.

Сообщалось, что 26 апреля в 00:54 в городе Запорожье в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного дома, из-за неосторожного обращения с огнем возник пожар. В результате инцидента погибли три человека, среди них один ребенок.