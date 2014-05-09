В Одесской области тяжело ранили депутата горсовета

В Одесской области 9 мая в медицинское учреждение доставлен Юрий, 1970 г.р., депутат Измаильского городского совета (внефракционный) с огнестрельным ранением живота.

Как сообщили в пресс-службе МВД Украины в Одесской области, в ходе проверки установлено, что указанное ранение ему нанес неизвестный выстрелом из огнестрельного оружия, когда потерпевший находился в своем автомобиле", - отметили в пресс-службе.

Пострадавший сейчас находится в реанимационном отделении. По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.15 ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-розыскные мероприятия.

Напомним, в Харькове 28 апреля на мэра Харькова Геннадия Кернеса было совершено покушение - тяжелое огнестрельное ранение.