В Черкасской области ветер перевернул пассажирский автобус: опубликованы фото и видео

В Черкасской области вблизи села Сарны Монастырыщенского района на автодороге Умань - Монастырыще порывом сильного ветра с дороги в поле снесло рейсовый автобус "Эталон" с 12 пассажирами.

Об этом сообщили в пресс-службе Гослужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате происшествия пострадали 7 человек, 5 из которых были госпитализированы в больницу. Часть людей самостоятельно выбралась из салона поврежденного автобуса. Других пострадавших освободили спасатели пожарно-спасательной части, которые прибыли по вызову. Для ликвидации последствий происшествия была привлечена тяжелая специальная техника", - рассказали спасатели.

По словам очевидцев, автобус мгновенно подняло в воздух и отнесло на несколько десятков метров от шоссе.

Водитель до последнего пытался удержать автобус на дороге, но сила ветра сделала транспортное средство неуправляемым.

Напомним, 1 мая в Хмельницкой области произошло ДТП, жертвами которого стали сразу четыре человека.

В аварии столкнулись автомобиль Nissan Qashqai и рейсовый автобус ПАЗ.

фото;видео: mns.gov.ua