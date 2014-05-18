В Симферополе после митинга крымских татар исчез журналист

В воскресенье, 18 мая, в Симферополе после траурного митинга крымскотатарского народа, посвященного 70-летию депортации, исчез журналист, основатель интернет-проекта "Открытый Крымский канал" Осман Пашаев.

Об этом сообщила Зенифе Сейдаметова с его страницы в Facebook.

"Со страницы Османа пишет Зенифе. Поступила информация, что Османа арестовали в Симферополе. Инфо пока не подтвержденная. Кто связывался с Османом сегодня, напишите, плиз, что знаете. Родственники не в курсе. Осман не отвечает на тел. звонки. Турецкий оператор, который должен был быть с ним сегодня тоже не отвечает", - написала она.

В Симферополе Пашаев вел прямую трансляцию с траурных мероприятий крымских татар.

Чуть позже Зенифе Сейдаметова сообщила к задержанному журналисту прибыли адвокат: "Адвокат приехал примерно в 21.00. Пока его не впустили".

Напомним, что на траурном митинге крымские татары потребовали автономии и прекращения дискриминации.

Фото: Facebook Османа Пашаева