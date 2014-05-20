В Черкасской области от удара молнии погиб мужчина

В понедельник вечером, 19 мая, в селе Колодистое Тальновского района Черкасской области во время грозы от удара молнии погиб 52-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Черкасской области.

По словам жены погибшего, мужчина находился во дворе, когда начался сильный дождь с грозой.

"Когда она услышала раскаты грома и увидела молнию, то вышла из дома, чтобы позвать мужа домой, вместо этого увидела, что он лежит без признаков жизни во дворе под открытым небом", - добавили в ведомстве.

Также спасатели сообщили, что тело погибшего было направлено на судмедэкспертизу.

Кроме вышесказанного напомним, что подобный инцидент ранее произошел в прошлом году на Харьковщине, однако тогда обошлось без жертв. Так, в ГСЧС сообщали, что в Харьковской области в жилой дом попала молния.