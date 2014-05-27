Ситуация в Донецке: ночью во Дворце спорта произошел пожар

В ночь на 27 мая в Донецке произошел пожар во дворце спорта "Дружба", причина которого пока неизвестна.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, отметив, что во время происшествия никто не пострадал.

"В 4 ч. 49 мин. 27 мая в г. Донецк в дворце спорта "Дружба" возник пожар на площади около 300 кв. м (горит внутренняя отделка). К тушению пожара от Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области привлечено десять отделений на основной и специальной технике", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что причину пожара устанавливают эксперты.

Кроме вышесказанного обратим внимание, что вчера, 26 мая, в Донецке проходили жестокие бои между террористами, которые орудуют в городе, и силами АТО.

Ожидается, что сегодня, 27 мая, бои возобновятся, поскольку в этот день истечет срок ультиматума, выдвинутого боевикам командованием АТО.