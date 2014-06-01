ДТП на Львовщине: перевернулась маршрутка, пострадали пятеро детей

Вчера вечером, 31 мая, во Львовской области на трассе Киев-Чоп в районе с.Козево Сколовского района перевернулся микроавтобус "Mercedes-Sprinter", который перевозил детскую футбольную команду. В результате инцидента травмы получили пятеро детей.

Об этом сообщили в ГСЧС, отмечая, что ДТП произошло около 22:00, пишет "Интерфакс-Украина".

"Микроавтобус следовал по маршруту "Черновцы-Ужгород" и перевозил футбольную команду "Джусор", в составе 18 человек, из которых 16 детей возрастом 14-15 лет", - сообщили спасатели.

По их данным, водитель не справился с управлением и допустил переворот микроавтобуса на бок.

"В результате ДТП 5 детей с травмами разной тяжести госпитализированы в Сколовскую ЦРБ", - резюмировали в ГСЧС.

Напомним, ночью 30 мая на регулируемом железнодорожном переезде в Белой Церкви водитель микроавтобуса нарушил ПДД, по неизвестным причинам выехал на регулируемый железнодорожный переезд при закрытом шлагбауме и столкнулся с грузовым поездом. В результате ДТП погибли три человека.