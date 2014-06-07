Задержан убийца главы штаба Порошенко на Виннитчине

Милиция задержала убийцу главы избирательного штаба Петра Порошенко в Немировском районе Винницкой области. Преступление оказался заказным, но не связанным с избирательным процессом.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Руководитель областной милиции Олег Школьный рассказал, что к работе над раскрытием этого убийства были привлечены лучшие специалисты МВД.

Задержанным оказался местный 33-летний житель, ранее уже судимый, который за 1500 долларов согласился совершить убийство. Изъяты вещественные доказательства, которые доказывают его вину. Правоохранители также уже установлена личность заказчика. Сейчас продолжаются мероприятия по его задержанию.

Напомним, что 5 июня около 12.30 тело Сергея Вакарова с огнестрельным ранением в голову нашли в салоне его собственного автомобиля на одной из улиц Немирова. Глава МВД принял решение о создании мощной следственно-оперативной группы, в состав которой вошли лучшие оперативники, следователи и эксперты центрального аппарата МВД.