В Донецке разгул преступности: жителей грабят прямо на улицах

За прошлую неделю в Донецке было зарегистрировано 578 преступлений – в том числе множество уличных грабежей и угонов.

Об этом сообщил мэр Донецка Александр Лукьянченко, передает "Остров".

По его словам, за последнюю неделю было совершено 32 грабежа.

"В основном – это золотые украшения на улицах. К сожалению, эта тенденция продолжается", - сказал он.

Также Лукьянченко рассказал, что 7 июня вооруженные люди ворвались в центральный ломбард и похитили 2,7 кг золотых украшений

Кроме того, городской голова напомнил, что на прошлой неделе террористы отобрали у горожан 22 автомобиля, а 7 июня похитили 720 кг взрывчатки.

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