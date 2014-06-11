В Хмельницком пассажирский автобус упал в реку, есть погибший

Сегодня днем, 11 июня, в городе Хмельницкий, в микрорайоне Лезнево, пассажирский автобус упал в реку. Один человек погиб, пострадавших продолжают эвакуировать.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы областной милиции Инна Проник, пишет УНИАН.

"Пока известно об одном погибшем. Людей продолжают эвакуировать", - заявили в милиции.

Между тем, детали происшествия сообщает ресурс "ВСІМ".

Так, по данным журналистов, авария произошла около пяти часов вечера возле дома №62 по улице Тихой.

"Сейчас всех пострадавших забрала "скорая". На месте происшествия находятся правоохранители, одна пожарная машина и кран. Спасатели срезают деревья для того, чтобы вытащить автобус из реки. Передняя его часть погружена в воду, а задняя остается на берегу", - добавили сотрудники СМИ.

В то же время в Госавтоинспекции заявили, что сейчас выясняют все обстоятельства ДТП.

"По предварительной информации, 15 пассажиров пострадали и один человек погиб", - заявил старший инспектор отделения ГАИ в Хмельницком Андрей Прокопенко.

Позже появилась уточненная информация - по данным ГУ МВД в Хмельницкой области, пострадали 17 человек, среди них двое детей.

Пассажиры находятся в среднем и тяжелом состоянии, у них переломы и ушибы.

Погиб один человек.

Ранее сообщалось, что во вторник, 10 июня, в Киеве произошло ДТП, жертвами которого стали три человека.