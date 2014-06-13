Взрыв на шахте в Донецкой области: под завалами погибли все девять горняков

Все шахтеры, которых завалило породой из-за взрыва, найдены мертвыми.
В городе Кировское Донецкой области, где накануне на частной шахте произошел взрыв, обнаружены тела всех девяти горняков, которые попали под завалы в результате инцидента.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, пишет "ОстроВ".
"Все девять человек погибли. Их тела поднимают на поверхность", - добавили в ведомстве.
Кроме вышесказанного напомним, 12 июня на частной шахте в городе Кировское произошел взрыв газовоздушной смеси с обрушением горной массы. В результате инцидента под завалом оказались девять горняков.
Сегодня утром, 13 июня, стало известно, что были обнаружены тела семи шахтеров.