Взрыв на шахте в Донецкой области: под завалами погибли все девять горняков

В городе Кировское Донецкой области, где накануне на частной шахте произошел взрыв, обнаружены тела всех девяти горняков, которые попали под завалы в результате инцидента.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, пишет "ОстроВ".

"Все девять человек погибли. Их тела поднимают на поверхность", - добавили в ведомстве.

Кроме вышесказанного напомним, 12 июня на частной шахте в городе Кировское произошел взрыв газовоздушной смеси с обрушением горной массы. В результате инцидента под завалом оказались девять горняков.

Сегодня утром, 13 июня, стало известно, что были обнаружены тела семи шахтеров.