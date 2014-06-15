На Луганщине террористы взорвали пешеходный мост

В Луганске террористы взорвали мост и перекрыли автомобильное движение в областной центр.
Возле поселка Станица-Луганская террористы взорвали пешеходный мост и заблокировали автомобильное движение к Луганску.
Об этом со ссылкой на слова очевидцев в Twitter передает ТСН.
Пешеходный мост был взорван днем в воскресенье, 15 июня, возле памятника князю Игорю.
"В Станице-Луганской взорван мост возле монумента князю Игорю. Движение на трассе в Луганск перекрыто", - сообщил очевидец.
Напомним, в ночь на 14 июня в Луганске террористы атаковали транспортный самолет. В результате погибли 49 украинских военных.