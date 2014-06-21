На Закарпатье задержали диверсанта, который интересовался аэродромом "Ужгород"

Служба безопасности Украины совместно с пограничниками задержала гражданина Украины, жителя Перечина, который интересовался аэродромом в "Ужгород".

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленник осуществлял скрытую детализированную фотосъемку зданий, сооружений и прилегающих территорий Международного аэропорта "Ужгород".

Диверсант интересовался изображениями взлетной полосы, диспетчерского пункта, объектов навигации и радиолокации и Оноковской ГЭС (Ужгородский район).

В ходе проведения осмотра по месту жительства злоумышленника нашли руководство Министерства обороны СССР "Руководство по подрывным работам" (имеет гриф "для служебного пользования").

Кроме того, у него был обнаружен боевой расчет потребностей 15-го отдельного горно-пехотного батальона ВСУ (дислоцируется в Закарпатской области) .

По данному факту УСБУ в Закарпатской области открыло уголовное производства по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, глава СБУ Валентин Наливайченко сообщал, что Служба безопасности Украины уже задержала 90 диверсантов, среди которых 13 граждан РФ