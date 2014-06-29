В Донецке с военной кафедры университета похитили учебное оружие

По данному факту милиция открыла уголовное производство.
Неизвестные злоумышленники похитили с военной кафедры Донецкого национального технического университета учебное стрелковое оружие и средства связи, причинив ущерб заведению на сумму около 100 тыс. грн.
Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого горуправления милиции, передает УНИАН.
"В Ворошиловском районе под угрозой применения физического насилия неизвестные похитили с военной кафедры Донецкого национального технического университета учебное стрелковое оружие и средства связи", - уточнили в ведомстве.
По данному факту милиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса (разбой, соединенный с проникновением в жилище, иное помещение или хранилище).
Обратим внимание, что эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Ранее сообщалось, что боевики из так называемой ДНР в Донецке захватили воинскую часть №3023 и подняли над ней флаг России.
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