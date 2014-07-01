Рельсовая война на Донбассе продолжается: произошло 4 взрыва

1 июля на двух участках Донецкой железной дороги произошли взрывы в результате минирования железнодорожных рельсов неизвестными лицами.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы милиции на ДЖД, пишет 62.ua

На перегонах "Кондрашевская - Нова" (Луганск) и "Букино - Святогорск" (Красный Лиман) работают следственно-оперативные группы, пострадавших нет.

Согласно сообщению, в 4:05 в дежурную часть линейного отдела на станции Луганск поступило сообщение от работников железной дороги о том, что около 2:15 на главной колее стрелки №1 станции "Кондрашевская - Новая" со стороны станции Огородный произошли три взрыва, которыми повреждено 12 метров колеи и стрелка №1.

Также в 6:15 в дежурную часть линейного отдела на станции Красный Лиман поступило сообщение от дежурной по станции Святогорск о том, что на 398 километре пикета 8 на нечетном пути перегона станций "Букино-Святогорск" произошел взрыв, которым поврежден 1 метр пути и контактный провод.

Движение поездов на участках приостановлено.

Напомним, 25 июня за сутки железную дорогу на Донбассе взрывали 7 раз.