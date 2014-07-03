Кровавый день на Луганщине: по вине террористов погибли 9 мирных жителей

За последние сутки на Луганщине, где проходит антитеррористическая операция, погибли, по меньшей мере, девять мирных жителей Станицы Луганской и ранены девять пограничников. Силы АТО уничтожили три КамАЗа с боевиками, которые пытались убежать с территории, где идут бои.

По информации свидетелей, поселок Станица Луганская обстреляли из минометов четверо неизвестных, которые накануне пешком пересекли границу, сообщает ТСН.

После обстрела в самом центре поселка остались разбитые дома и растерзанные тела без ног и черепов.

Свидетели говорят, что главной целью террористов была часть ПВО. Плотными обстрелами террористы ее разбили и на несколько часов вывели из строя навигационную башню, лишив Вооруженные силы Украины возможности контролировать небо. Именно в это время в небе над Станицей местные жители видели самолеты, которые появились якобы со стороны российской границы.

Тем временем, в СНБО уверяют, что Станицу Луганскую обстреляли из украинской установки "Град", захваченной накануне террористами. На месте обстрела обнаружили осколки снарядов российского производства.

Кроме того, камеры наблюдения в Луганске зафиксировали перемещения зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и бронетехнику, которая есть на вооружении российской армии. Под обстрелами жилых домов в поселке Кондрашовка-Новая погибли двое работников железной дороги и 5-летний ребенок. Еще двое подорвались на минах вблизи Луганского аэропорта. Один от ранений погиб, другой в тяжелом состоянии находится в больнице.

На пункт пропуска "Должанский", который со вторника контролируют украинские пограничники, утром снова напали. Девятеро служащих получили ранения. Нападавшие с украинской стороны сделали несколько выстрелов в сторону российского пункта "Новошахтинск". В СНБО говорят, это была попытка дискредитировать украинскую армию. Пограничный пункт "Мариновка" также обстреляли, но обошлось без жертв. А еще с украинской стороны заметили два российских военных вертолета Ми-8 и Ми-24. Скорее всего, их задачей была разведка.

Фото, видео: tsn.ua