В Донецкой области боевики расстреляли автобус, погибла женщина

В городе Авдеевка, Донецкой области, боевики обстреляли автобус, в результате погибла женщина-пенсионерка.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает LB.ua.

"В центральную больницу Авдеевки была доставлена пенсионерка 1945 года рождения с пулевым ранением шеи. От полученной травмы потерпевшая в медучереждении скончалась", - говорится в сообщении.

Установлено, что ранение женщина получила, когда ехала в автобусе: неизвестные, которые двигались в автомобиле во встречном направлении, открыли стрельбу по автобусу.

Милиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Как сообщал "Главред", сегодня утром в результате обстрела боевиками маршрутки в Луганске погибли два человека, еще четверо были ранены.