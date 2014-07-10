Инцидент под Снежным: от осколочного ранения умерла 79-летняя женщина

Также осколками были ранены 76-летняя и 38-летняя женщины.
В селе Степановка Донецкой области, расположенном под Снежным, от осколочного ранения умерла 79-летняя местная жительница.
Об этом сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Донецкой области, пишет УНИАН.
"В Шахтерский горотдел милиции поступило сообщение о том, что в центральной городской больнице Снежного оказана медицинская помощь женщинам 76 и 38 лет, обе - жительницы села Степановка. У обоих - осколочные ранения", - сообщили в ведомстве.
Предварительная правовая квалификация - ст. 15 ч. 2 (покушение на преступление) и ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Милиционеры также сообщили, что в том же селе от осколочных ранений погибла 79-летняя местная жительница.