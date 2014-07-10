Журналисты телеканала "1+1" попали под обстрел под Северском

Журналист ТСН Александр Загородний со своими коллегами попал под обстрел под Северском Донецкой области, где проходила антитеррористичекая операция.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Журналистам удалось спрятаться за обгоревший КамАЗ боевиков. А водитель съемочной группы Сергей Шпортило, тем временем, поехал за подмогой. Оператор Сергей Азаренко снимал все происходящее.

К счастью, подмога приехала быстро и приключение журналистов закончилось без жертв.

Напомним, что днем ранее под обстрел попал журналист Роман Бочкала, который получил ранение в руку, а находившиеся возле него два силовика погибли.

Фото, видео: tsn.ua