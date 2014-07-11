ДТП на Одесчине: иномарка протаранила комбайн, четверо погиблих

В четверг, 10 июля, вечером в Одесской области произошло жуткое ДТП, жертвами которого стали четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Авария случилась возле села Алексеевка Кодымского района в 17:25, когда столкнулись легковой автомобиль "Volkswagen Passat" с зерноуборочным комбайном. В результате ДТП погибли четыре человека, а еще один человек в тяжелом состоянии госпитализирован в центральную районную больницу.

Напомним, что 26 июня на Закарпатье произошло ДТП, жертвами которого стали три человека – двое взрослых и один ребенок.