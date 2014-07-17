Возле аэропорта под Луганском найдены четыре обгоревших тела

На перекрестке дорог, недалеко от Луганского аэропорта, обнаружены обгоревшие тела четырех мужчин в военной форме.

Об этом сообщила пресс-секретарь МВД по Луганской области Татьяна Погукай на своем Facebook.

По ее информации, 16 июля на перекрестке дорог были обнаружены остатки техники, а также обгоревшие останки четырех мужчин в военной форме.

"На месте происшествия обнаружен бронежилет Корсар М3 с маркировкой -317784? (остальные цифры оплавлены), металлический котелок для приготовления пищи со следами термической деформации, на дне которого имеется надпись "Андрейків", фрагмент шеврона с рисунком парашютного купола, герба Украины и надписью "десант". Анкетные данные погибших военнослужащих устанавливаются", - сообщила она.

Отметим, что Корсар-3М - бронежилет украинского производства, поставляемый для нужд Вооруженных Сил Украины.

Напомним также, что аэропорт Луганска, который защищали украинские десантники, долгое время был заблокирован боевиками.