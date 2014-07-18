В Днепропетровске задержаны диверсанты, готовившие теракты в городе

В Днепропетровской области оперативники МВД совместно с сотрудниками СБУ, при участии бойцов спецподразделений "Сокол" и "Альфа" задержали двух членов террористической группы, которые занимались подготовкой серии терактов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По оперативной информации, в перечень объектов террористического нападения входили здание Днепропетровской ОГА, Мерефо-Херсонский железнодорожный мост и городские трубопроводы в Днепропетровске.

В ходе обыска по месту временного проживания задержанных было изъято 6 гранатометов РПГ-18 ("Муха"), топографические карты Днепропетровска, маски-балаклавы и другое снаряжение для террористической деятельности.

Задержанными оказались граждане Украины, жители Луганской области Роман Оганесян (позывной "Борода") и Эдуард Ключкин (позывной "Стафф").

Они прибыли в Днепропетровск накануне по приказу руководителя одной из террористических групп, базируется на Донбассе, руководителем которой является гражданин России.

Открыто уголовное производство по статье "ношение, хранение, приобретение, изготовление огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств" и статьи "террористический акт".

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия, направленные на выявление других участников террористической группы.