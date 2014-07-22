В Луганске боевики на улице среди бела дня убили офицера милиции

В Луганске 20 июля боевики ЛНР застрелили майора милиции.

Об этом сообщила спикер МВД Луганской области Татьяна Погукай в своем Facebook.

"Трагедия произошла 20 июля на улице Советской, в районе памятника "Труженик Луганска". Вооруженными людьми ЛНР был убит выстрелами в голову из автоматического оружия сотрудник милиции, майор милиции Татаренко Т.В. 1981 г.р", - сообщила Погукай.

Эту информацию подтвердил известный луганский блогер Сергей Иванов в своем Facebook.

"Разгребая письма, наткнулся на письмо моего давнего приятеля милиционера. Пишет, что вчера днем застрелили его друга и коллегу, работавшего в одном из райотделов города Луганска.

Работал не начальником, а простым оперативником.

Он со своим отцом вышел в магазин, и по пути их остановили ЛНРовские психопаты – якобы для проверки документов.

Внезапно один из проверяющих, проверяя паспорт милиционера, сказал: "А я тебя помню. Ты мусор", после чего сразу же застрелил его одним выстрелом в голову.

Застрелил прямо на глазах отца", - рассказал блогер.

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