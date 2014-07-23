СБУ задержала шпиона, который сообщал боевикам о передвижении сил АТО

СБУ разоблачила и задержала в Артемовске шпиона террористов, который собирал и передавал информацию о передвижении и дислокации подразделений АТО.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Задержанным оказался гражданин Украины Дмитрий Правденко.

"По указанию одного из главарей террористов Соловьянова С.В. в мае-июле с.г. незаконно прослушивал радиопереговоры ВСУ. Он также наблюдал за передвижением украинских военных и передавал эти сведения бандформированиям, которые вели обстрел позиций сил АТО и сбивали украинские самолеты", - сообщили в спецслужбе.

В СБУ также рассказали, что после освобождения Артемовска украинскими силовиками Правденко остался в городе и продолжал шпионить.

"У злоумышленника изъята модернизованная радиостанция, другие вещественные доказательства его противоправной деятельности, он признал свою вину", - резюмировали силовики.

В настоящее время следователи готовятся открыть уголовное производство.

Напомним, ранее председатель СБУ рассказал о том, как во времена Януковича российские шпионы спокойно собирали информацию о любых сферах жизни Украины.