Во Львове дом мэра города обстреляли из гранатомета: опубликованы фото

В пятницу вечером, 25 июля, во Львове по дому городского головы Андрея Садового (ул.Стрелецкая, 1) был произведен выстрел из ручного реактивного противотанкового гранатомета "Муха".

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета, отметив, что инцидент произошел в 23:30.

По данным местных властей, снаряд попал в угол дома.

"В результате была повреждена кровля, балка и четыре секции окон на третьем этаже. В частности, осколками выбиты три секции окна комнаты детей и одна секция коридора", - добавили в пресс-службе.

"В это время в доме никого не было. Городской голова Андрей Садовый вместе с семьей на выходные поехал в Карпаты", - добавили в горсовете.

Также стало известно, что по данному факту возбуждено уголовное производство. Продолжается следствие.

Фото: city-adm.lviv.ua