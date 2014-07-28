В Горловке снаряд попал в общежитие: могли погибнуть мирные люди

В понедельник, 28 июля, в Горловке (Донецкая области) артиллерийский снаряд попал в здание общежития педагогического института, в результате инцидента могли погибнуть три человека.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным издания, общежитие находится в центре города - на ул. Кирова, а инцидент произошел около 10:30.

"Студенты в общежитии сейчас не проживают, однако в здании находились люди, и, по предварительным данным, могли погибнуть три человека", - сообщают журналисты, добавив, что снаряд попал в третий этаж здания, после чего начался пожар.

Сейчас силы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям ликвидируют возгорание.

В то же время сотрудники СМИ прокомментировали ситуацию в Горловке.

По их данным, в течение минувшей ночи в Горловке были слышны выстрелы и взрывы.

"На улицах города пусто: нет ни автомобилей, ни людей. При этом в центре города есть водо-и энергоснабжения, в окрестностях воду подают по расписанию, электричество является не везде. Также в Горловке наблюдаются перебои с мобильной связью", - отмечают журналисты.

Кроме вышесказанного добавим, ранее спикер информцентра СНБО Андрей Лысенко заявил, что силы АТО ведут бои на окраинах Горловки.

Позже стало известно, что в городе в результате обстрелов из минометов и РСЗО "Град" уже погибли 13 мирных жителей, из них двое - дети. Напомним, обстрел, по данным пресс-службы АТО, совершили пророссийские боевики, действующие в городе.

Также журналист российского оппозиционного телеканала "Дождь" Тимур Олевский сообщал, что лидер террористов, которые орудуют в Горловке - Игорь Безлер по прозвищу "Бес" - уехал из города.