Боевики обстреляли центр Горловки и Амвросиевки

Жилые кварталы Дебальцево тоже пострадали.
Террористы в Донецкой области обстреляли Горловку, Дебальцево, Амвросиевку и село Маныч.
Об этом пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко рассказал сегодня на брифинге в Киеве, сообщает УНИАН.
"Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы", - заявил он.
"Террористы вели огонь по центральной части Горловки, где прекращено энергоснабжение, по жилым кварталам Дебальцево, центру Амвросиевки, жилым домам села Маныч Амвросиевского района", - добавил Лысенко.
Напомним, что в результате обстрела центральной части Горловки за минувшие сутки погибли 17 мирных жителей, еще 43 человека были ранены.
Также напомним, что вчера в Горловке террористы взорвали пути 2-го километра железнодорожного перегона Никитовка - Байрак и разрушили автомобильный мост в направлении села Никитовка.