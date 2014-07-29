Боевики обстреляли центр Горловки и Амвросиевки

Террористы в Донецкой области обстреляли Горловку, Дебальцево, Амвросиевку и село Маныч.

Об этом пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко рассказал сегодня на брифинге в Киеве, сообщает УНИАН.

"Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы", - заявил он.

"Террористы вели огонь по центральной части Горловки, где прекращено энергоснабжение, по жилым кварталам Дебальцево, центру Амвросиевки, жилым домам села Маныч Амвросиевского района", - добавил Лысенко.

Напомним, что в результате обстрела центральной части Горловки за минувшие сутки погибли 17 мирных жителей, еще 43 человека были ранены.

Также напомним, что вчера в Горловке террористы взорвали пути 2-го километра железнодорожного перегона Никитовка - Байрак и разрушили автомобильный мост в направлении села Никитовка.