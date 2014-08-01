В Крыму катер убил российского сенатора

Сегодня во временно оккупированном Россией Крыму погиб член Совета федерации РФ от Магаданской области Владимир Кулаков.

Об этом со ссылкой на Следственный комитет России сообщает УНИАН.

"По данным следствия, днем 1 августа в Алуште в акватории Черного моря катером, проходившем вдоль побережья, во время купания был травмирован мужчина, который от полученных травм скончался. Личность погибшего установлена, им оказался член Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации от Магаданской области Владимир Кулаков", - говорится в сообщении.

В результате организованных следственных и оперативных мероприятий установлено, что катер принадлежит частному предпринимателю. В настоящее время задержан Алексей Дудка 1981 года рождения, который управлял судном.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в частности изымается документация у предпринимателя, регламентирующая деятельность частного предприятия.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту смерти члена Совета федерации.

Ранее "Главред" сообщал, что депутат горсовета Севастополя Василий Зеленчук рассказал, что туристический сезон в Крыму сорван, цены выросли в два-три раза, и "сейчас наступает такой период времени, когда человек задумывается: что же произошло".

Фото: lenta.ru