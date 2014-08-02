В Кировограде на взятке попался крупный чиновник - вымогал 350 тысяч

В Кировограде сотрудниками УБОП МВД после получения взятки задержан первый замглавы Госинспекции сельского хозяйства Игорь Немировский.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в своем Facebook.

"Поводом для задержания было обращение гражданина, у которого Игорь Немировский требовал 357 тысяч гривен (уточненная сумма) за разрешение на снятие верхнего плодородного слоя почвы", - сообщил он.

Само задержание чуть не превратилось в боевик: "После получения взятки, увидев, что его окружают сотрудники милиции и блокируют его автомобиль своими, Немировский на своем джипе Lexus RX 350 выскочил на тротуар и, чуть не сбив пешеходов, умчался с места преступления".

После этого он поменял свою машину на Ford, взятый у товарища, и поехал на Киев. На трассе его задержал пост ГАИ, который был предупрежден по плану "Перехват".

Геращенко сообщил также, что взятку Немировский требовал с предприятия, которое занимается добычей полезных ископаемых.

"Расчет суммы взятки был проведен следующим образом – по 7 тысяч гривен за снятие почвы с каждого из 51 гектара будущего карьера – итого 357 тысяч гривен", - уточнил он.

Сейчас следователи МВД готовят обращение в суд с требованием избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также готовится обращение к министру АПК Игорю Швайке, которому подчиняется Государственная сельскохозяйственная инспекция, с требованием отстранить от выполнения служебных обязанностей Игоря Немировского в связи с его задержанием и подозрением в совершении коррупционного правонарушения.

"МВД также обращается с просьбой ко всем гражданам, с которых, кто-либо из чиновников вымогает денежные средства за решение каких либо проблем – обращаться в милицию или СБУ.

Борьба с коррупцией не может быть эффективной, если граждане и юридические лица будут соглашаться давать взятки, а не требовать наказания преступников!", - резюмировал Геращенко.

Видео: МВД