В Житомире СБУ задержала банду: готовила 4 теракта, опубликованы фото и видео

В Житомире Служба безопасности Украины задержала членов террористической группы, которые готовились 5 августа устроить сразу четыре теракта. Целями террористов должны были стать банковское и несколько государственных учреждений, военкомат и жилой квартал, где проживают члены семей военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ провела спецоперацию в ночь на 5 августа, задержав двоих злоумышленников – 34-х и 36-ти лет – которые поддерживали террористические организации на востоке Украины.

Во время обыска гаража, который принадлежит террористам, правоохранители изъяли пять самодельных взрывных устройств общим весом 7,6 килограмма, взрывчатое вещество – гексаметилентритероксиддиамин для изготовления детонаторов, сами детонаторы, часовые механизмы, элементы питания, газовый пистолет, маски.

По заключению эксперта, самодельные взрывные устройства были изготовлены на основе селитры и могли взорваться от малейшего толчка. Самодельные детонаторы для СВП взрывотехники вынуждены были обезвредить на месте.

Следственным отделом УСБУ в Житомирской области осуществляется досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч.1 ст.14 (приготовление к преступлению) и ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются обыски помещений, допросы задержанных и их сообщников.

Напомним, что в последнее время опергруппа СБУ задержала более 300 наемников и террористов ДНР и ЛНР.

Фото: sbu.gov.ua, видео: пресс-служба СБУ