В Донецке с начала боевых действий погибли 23 мирных жителя

С начала боевых действий в захваченном террористами Донецке погибли 23 мирных жителя. Сейчас в городе остались 730 тысяч человек.

Об этом первый заместитель городского головы Донецка Константин Савинов сообщил "Украинской правды".

По его словам, 5 августа состоялось аппаратное совещание руководящего состава исполкома Донецкого горсовета. Мэр Александр Лукьянченко председательствовал через Skype.

Он отметил, что по данным горсовета, вследствие боевиков действий погибли 23 мирных жителей. Преимущественно это люди, которые оказались в зоне обстрела.

По результатам совещания стало известно, что в спальных районах (Буденновский, Пролетарский, Кировский, Киевский) осталось примерно 75-80% людей. Многие жители города переехали сюда из центра и из других неспокойных районов.

В тоже время Савинов рассказал, что из Петровского района, который первым пострадал от обстрелов, уехали фактически 80% людей, осталось не более 20% жителей.

Первый вице-мэр рассказал, что сейчас в Донецке наблюдается волна самоорганизации и взаимной поддержки. Волонтеры поставляют еду и медикаменты в садики, больницы, детские дома. Также дончане, которые живут в более спокойных районах, принимают к себе людей из других частей города.

Напомним, что в ночь на четверг, 7 августа, в в результате артиллерийских обстрелов двух районов города погибли три мирных жителя, а еще пять - были ранены.